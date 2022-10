Amerykański przywódca został zapytany przez dziennikarzy o ewentualne spotkanie z Putinem, kiedy zmierzał do śmigłowca Marine One. - To się okaże - odpowiedział enigmatycznie Biden.

Szczyt przywódców G20 na Bali odbędzie się w dniach 15-16 listopada. Ewentualne spotkanie z Putinem byłoby pierwszym kontaktem przywódców USA i Rosji od początku inwazji Rosji na Ukrainę w lutym.

Joe Biden krytykuje decyzję państw OPEC+

Prezydent Biden stwierdził też, że jest "zawiedziony" środową decyzją państw OPEC+ o zmniejszeniu wydobycia ropy naftowej przez największych producentów surowca. Dodał przy tym, że "patrzy na alternatywy" dotyczące tego, jak nie dopuścić do wzrostu cen.

Reklama

Biały Dom w środę zapowiedział, że wypuści na rynek dodatkowe 10 mln baryłek ropy z rezerw strategicznych.

Biden powiedział też, że mimo rozczarowania decyzją OPEC+, nie żałuje swojej podróży do Arabii Saudyjskiej.