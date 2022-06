Joe Biden: Dostarczymy Ukrainie bardziej zaawansowane rakiety

Oprac.: Paulina Sowa Ukraina - Rosja

Prezydent USA Joe Biden na łamach "New York Timesa" zadeklarował, że USA dostarczą Ukrainie bardziej zaawansowane systemy rakietowe i bardziej precyzyjną amunicję. Nowy pakiet pomocy wojskowej będzie opiewał na 700 mln dolarów i zawierał m.in. system artylerii rakietowej HIMARS, śmigłowce i radary. Ukraińcy mieli zobowiązać się do nieużywania rakiet do ataków na terytorium Rosji.

