Ukraina - Rosja Orędzie prezydenta Andrzeja Dudy po wybuchu wojny na Ukrainie

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg rozmawiał z prezydentem RP Andrzejem Dudą przed piątkowym szczytem przywódców państw Sojuszu, który został zwołany w związku z agresją Rosji na Ukrainę.

"Rozmawiałem z prezydentem Polski Andrzejem Dudą na temat brutalnego ataku Rosji na Ukrainę i jego konsekwencji dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Przywódcy państw NATO spotkają się jutro. Jesteśmy zjednoczeni, aby chronić i bronić wszystkich sojuszników" - napisał Stoltenberg w czwartek wieczorem na Twitterze.

Stoltenberg: To gwarancja zbiorowego bezpieczeństwa

Narada odbędzie się w trybie zdalnym - za pośrednictwem połączenia wideo.

Wcześniej, na konferencji prasowej w Brukseli sekretarz generalny Sojuszu poinformował, że Rada Północnoatlantycka uruchomiła plany obronne NATO.

- Głównym zadaniem NATO jest obrona sojuszników. Atak na jednego będzie traktowany jako atak na wszystkich. To jest gwarancja naszego bezpieczeństwa zbiorowego. (...) Dziś Rada Północnoatlantycka, na wniosek naczelnego dowódcy sił zbrojnych NATO generała Toda Woltersa, zdecydowała się uruchomić nasze plany obronne. Jest to roztropny i defensywny krok, którego celem jest ochrona państw sojuszniczych podczas tego kryzysu. Pozwoli on na rozmieszczenie sił i środków - w tym sił szybkiego reagowania - tam, gdzie są one potrzebne - wyjaśnił Stoltenberg.