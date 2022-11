Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO wystąpił w piątek na konferencji prasowej w Brukseli, podczas której odniósł się do m.in. sytuacji w Ukrainie.

- Prezydent Putin odnosi porażkę w Ukrainie i odpowiada na to brutalnością. Fale celowych ataków na miasta i cywilów pozbawiają Ukraińców ciepła, światła i pożywienia - powiedział.

Dodał, że "są to również ciężkie czasy dla reszty Europy". - Wszyscy płacimy cenę za wojnę w Ukrainie, ale my robimy to pieniędzmi, a Ukraińcy krwią - kontynuował.

- Jeśli Putin i inni autorytarni liderzy zobaczą, że można coś osiągnąć siłą, będą dalej je używać, aby osiągnąć swoje cele - ocenił Stoltenberg.

Reklama

Powiedział, że to "uczyniłoby nasz świat bardziej niebezpiecznym, a my bylibyśmy bardziej narażeni na ataki". - Więc w naszym interesie bezpieczeństwa jest to, żeby pomagać Ukrainie - mówił.

NATO będzie dalej wspierać Ukrainę

Stoltenberg podkreślił też, że "to Rosja jest agresorem, a Ukraina ofiarą agresji, i ma prawo się bronić". - My pomagamy to prawo egzekwować - dodał.

- Większość wojen kończy się negocjacjami, ale to co się stanie przy stole negocjacyjnym zależy od tego, co dzieje się na polu walki. Dlatego najlepszym sposobem na pokój jest wspieranie Ukrainy. Dlatego NATO będzie dalej wspierać Ukrainę - powiedział.

Dodał, że "w ramach spotkania w Bukareszcie będzie apelował o dalsze wsparcie". - W perspektywie długoterminowej pomożemy Ukrainie przejść od wyposażenia postsowieckiego do wyposażenia zgodnego ze standardem NATO - mówił.

Stoltenberg: Cieszy mnie decyzja ws. rozmieszczenia baterii Patriot w Polsce

Podczas konferencji Jens Stoltenberg powiedział, że "cieszy się z niemieckiej oferty ws. rozmieszczenia baterii Patriot w Polsce". - Zwłaszcza po tym tragicznym wydarzeniu, w wyniku którego śmierć poniosły dwie osoby - mówił.

Podkreślił przy tym, że "NATO zwiększyło swoją obecność na wschodniej flance sojuszu". - Mamy myśliwce, mamy systemy naziemne oraz funkcjonujące na morzu - powiedział.

Akcesja Finlandii i Szwecji do NATO. "Im szybciej tym lepiej"

Podczas swojego wystąpienia sekretarz generalny NATO odniósł się też do Finlandii i Szwecji, które czekają na akcesję do sojuszu. - Odwiedziłem Stambuł, gdzie rozmawiałem z prezydentem Erdoganem. Omówiliśmy przede wszystkim akcesję Szwecji i Finlandii do NATO - przekazał Stoltenberg.

- Moje przesłanie jest takie, że oba kraje wypełniają swoje zobowiązania z trójstronnego memorandum podpisanego z Turcją w czerwcu - powiedział.

Wyraził też przekonanie, że "wszyscy sojusznicy będą ratyfikować protokół". - Nie wiem dokładnie kiedy, ale im szybciej, tym lepiej - powiedział.

- Wiemy, że ich członkostwo w NATO zwiększy bezpieczeństwo sojuszu - dodał.

Protokół ratyfikowało 28 państw

Zaznaczył też, że Finlandia i Szwecja "od wielu lat są partnerami NATO i mają potencjał, który pomoże wzmocnić bezpieczeństwo sojuszu".

- Gdyby doszło do jakiegokolwiek ataku czy agresywnych działań wobec Finlandii i Szwecji, to jest niewyobrażalne, żeby NATO nie zareagowało - mówił.

Protokół akcesyjny ratyfikowało do tej pory 28 państw sojuszu.