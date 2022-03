Jens Stoltenberg: Musimy wzmocnić nasze siły na wschodniej flance Sojuszu

Na konferencji prasowej Jens Stoltenberg podkreślił, że państwa sojusznicze są zgodne co do tego, by zapewnić Ukrainie wsparcie.

- Ale sojusznicy są także zgodni co do tego, że NATO nie powinno przemieszczać swoich sił ani na lądowe terytorium Ukrainy, ani w jej przestrzeń powietrzną. Ciąży na nas odpowiedzialność, by ten konflikt, ta wojna nie eskalowała poza Ukrainę - podkreślił szef NATO.

- Dzisiaj zleciliśmy naszym dowódcom wojskowym opracowanie opcji obrony we wszystkich dziedzinach. Ląd, przestrzeń powietrzna, morze, cyberprzestrzeń i przestrzeń kosmiczna - powiedział. Jak dodał, jeśli chodzi o siły lądowe, oznaczałoby to "znacznie więcej sił we wschodniej części Sojuszu", w wyższej gotowości i z większą ilością sprzętu

Mariusz Błaszczak: Przedstawiciel Polski przy NATO jest gotowy do rozmów o misji pokojowej NATO w Ukrainie

- Przedstawiciel Polski przy NATO jest gotowy do rozmów o szczegółach propozycji ustanowienia misji pokojowej NATO w Ukrainie - powiedział szef MON Mariusz Błaszczak, który w środę w Brukseli wziął udział w spotkaniu ministrów obrony państw NATO.

- To jest nowa propozycja, świeży projekt; został przyjęty z zainteresowaniem, on nie jest łatwy, wszyscy mają tego dokładną świadomość - powiedział Błaszczak. - Liczymy na szybkie stanowisko ze strony Sojuszu Północnoatlantyckiego - dodał.

Na pytanie, czy misja miałaby się rozpocząć po zawieszeniu broni, czy zanim ono nastąpi, odparł, że "o szczegółach będziemy rozmawiać nie w formie komunikatów medialnych, ale wewnątrz Sojuszu Północnoatlantyckiego". - Nasza placówka, ambasador przy NATO jest gotowy, i taki cykl rozmów niezwłocznie podejmie - zadeklarował.

Poinformował że poza wojną na Ukrainie tematem spotkania były przygotowania do tegorocznego szczytu NATO w Madrycie, a głównym motywem projektu dokumentu, który ma zostać przyjęty na czerwcowym szczycie, jest wzmacnianie wschodniej flanki. Przekazał też, że rozmawiał z szefem Pentagonu, ministrami obrony Litwy i Hiszpanii, wziął także udział w spotkaniu ze swoimi odpowiednikami z Danii, Niderlandów i Norwegii, a w planie ma spotkania z szefami resortów obrony Francji i Kanady.