- Niestety to, o czym ostrzegaliśmy przez miesiące, ziściło się. Mimo wszystkich wezwań Rosji do uniknięcia agresji, dyplomatyczne rozwiązania nie sprawdziły się. Teraz szanse na sukces zostały roztrzaskane. Mamy wojnę w Europie na skalę, o której myśleliśmy, że należy już do przeszłości - mówił Sekretarz Generalny NATO.



NATO: Konsultacje w ramach art. 4 traktatu

W czasie konferencji Stoltenberg przyznał, że w czwartek odbyło się spotkanie Rady Północnoatlantyckiej, w których udział wzięły także: Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja. Rozmowy miały na celu pilne konsultacje w ramach artykułu 4. traktatu waszyngtońskiego.

- Jest to bardzo ważny moment dla bezpieczeństwa w Europie. Ten nieuzasadniony i niesprowokowany atak Rosji na Ukrainę będzie kosztował wiele niewinnych żyć. Te rakietowe ataki, ataki siłami lądowymi, jak i ataki wymierzone w infrastrukturę militarną i inne kluczowe centra, są przemyślane i wykonane z zimną krwią - dodał Stoltenberg.

Wojna na Ukrainie. Stoltenberg: Rosja próbuje siłą odkręcić historię

- Mimo całej litanii kłamstw i wprowadzania w błąd, teraz wszyscy wiemy, jakie są intencje Kremla. Przywódcy Rosji ponoszą pełną odpowiedzialność za te działania i utracone życia. Jako sojusz potępiamy atak na Ukrainę i wzywamy do jak najszybszego wycofania się wojsk rosyjskich - mówił sekretarz generalny NATO.

- Jest to jasne pogwałcenie praw międzynarodowych, akt agresji na niepodległe państwo, który stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa transatlantyckiego. Wzywamy Rosję do zaprzestania wszelkich działań, wycofania wojsk w trybie natychmiastowym i wybrania ścieżki dyplomacji. W pełni wspieramy i popieramy niezależność Ukrainy i jej prawo do obrony. Rosja próbuje w tej chwili siłą odkręcić historię. Teraz Ukraina jest wolnym i niepodległym państwem - powiedział.

Stoltenberg podkreślił, że "teraz przed NATO stoi zadanie, by chronić wszystkich swoich sojuszników." - Nie ma teraz czasu na pomyłki, czy niezrozumienia. Taki atak na jednego, będzie postrzegany jako atak na nas wszystkich. To jest nasze wspólne bezpieczeństwo - mówił.

Wojna na Ukrainie. Stoltenberg: Aktywujemy plan obronny NATO

Sekretarz Generalny NATO oznajmił, że "Rada Północnoatlantycka postanowiła aktywować plany obrony na prośbę naszych kluczowych dowódców sił zbrojnych".

- Jest to krok w kierunku obrony naszych narodów przed atakiem - zapewnił. - Od miesięcy i tygodni znacząco zwiększyliśmy obecność sił NATO. W najbliższych dniach wyślemy jeszcze więcej sił, będziemy dalej budować naszą zdolność wojskową i obecność na wschodniej flance. Dziś aktywujemy plan obronny NATO. Nasi dowódcy mają dużo więcej możliwości rozkładania sił według zapotrzebowania. To przede wszystkim ochrona, nie szukamy konfliktu, staramy się uniknąć ataku - podkreślił Stoltenberg.

NATO: Mamy ponad 100 tys. sił w najwyższym stopniu gotowości

- W odpowiedzi na ten masywny atak rosyjski wzmocniliśmy naszą obronność wspólną zarówno na ziemi, na morzu jak i w powietrzu. W ciągu ostatnich tygodni sojusznicy z Ameryki i Europy rozmieścili tysiące sił, by wzmocnić sojusz. Mamy ponad 100 tys. sił w najwyższym stopniu gotowości. To wszystko pokazuje, że nasza wspólna siła jest czynna. Będziemy robić wszystko, co konieczne, by chronić sojusz przed agresją - zapewniał.

Stoltenberg poinformował również, że na piątek został zwołany "wirtualny szczyt wszystkich liderów państw NATO, by jeszcze przedyskutować sytuację".

- Rosja w tej chwili będzie musiała ponieść bardzo dotkliwe sankcje nałożone na nią przez europejską społeczność. Kreml postanowił zwiększyć swój obszar wpływów i podważyć pokój ustalony przez dekady, podkopać wartości, na których się opieramy. Jest to nowa rzeczywistość. Pokój nie może być brany za pewnik. Wolność i demokracja są podkopywane przez różne reżimy. Musimy zareagować i pokazać jeszcze silniejszą jedność. Ameryka Północna i Europa razem w NATO. Jesteśmy sojuszem 30 demokracji, które stoją jak jedna. Będziemy chronić naszych wartości. Demokracja zawsze będzie zwyciężać, wolność zawsze będzie zwyciężać nad opresją - podsumował.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Dokąd, no dokąd mam uciekać". Mieszkańcy Ukrainy przerażeni Deutsche Welle