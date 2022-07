Propaganda Kremla zachęca młodych ludzi do wspierania prezydenta Rosji Władimira Putina.

"Drużyna Putina" dla Władimira Władimirowicza

W sieci ukazało się patriotyczne wideo przedstawiające kilkusetosobową grupę młodych ludzi w ubraniach z napisem "Drużyna Putina" produkowanych przez firmę Sima Land z Jekaterynburga, miasta na Uralu w obwodzie swierdłowskim.

"Ja Azerbejdżanin, ja Ormianka, ja Uzbek, ja Gruzin, ja Kazaszka, ja Żydówka..." - młodzi ludzie wymieniają w filmie swoje narodowości.

Grupa młodzieży "Putin Team" kończy przesłanie filmu "Jesteśmy Rosjanami! Jesteśmy razem!". "Władimirze Władimirowiczu, jesteśmy z tobą" - kończą uczestnicy nagrania.

Niezależny białoruski kanał Nexta twierdzi, że "Drużyna Putina" używa gestu przypominającego niemiecki nazistowski salut.



"Spadły maski. Popieramy naszego naczelnego wodza"

To nie pierwsze takie wideo inspirowane przez sklep internetowy Sima Land z Jekaterynburga. Już wcześniej publikowano nagrania, w których nie brakuje rosyjskich flag, symboli "Z", którymi Rosja oznacza swój sprzęt wojskowy, oraz deklaracji, że Rosja odpowiada na "ucisk w Donbasie".

Posłanka do Dumy Uralskiej Żanna Riabcewa mówiła w jednym z wcześniejszych filmów o "trwającej od ośmiu lat wojnie, podczas której giną kobiety i dzieci, a cały świat od ośmiu lat przymyka na to oko". "My razem z Donbasem", "My razem z prezydentem", "My razem z naszą wielką armią" - brzmią slogany w nagraniu.

We flash mobie zorganizowanym w celu wsparcia "operacji specjalnej" w Ukrainie wzięły udział tysiące pracowników firmy Sima Land - podał portal e1.ru z Jekaterynbuyrga. Młodzi ludzie tańczyli do piosenki "Dla Donbasu" Wadima Samojłowa, który śpiewał utwór na scenie.

"Spadły maski, bronimy interesów naszego kraju, naszej wielkiej Rosji. Popieramy naszego prezydenta, naszego naczelnego wodza" - deklarował ze sceny Wiktor Szepty, wiceprzewodniczący zgromadzenia ustawodawczego w Swierdłowsku.

W Rosji ubrania, obuwie i gadżety z serii "Putin Team" produkcji firmy Sima Land można obecnie kupić online. Firma działa od czterech lat. Jednocześnie producent regularnie wypuszcza propagandowe filmy wspierające politykę Kremla.

Wcześniej rosyjskie media wierne Kremlowi opublikowały film, zachęcający obywateli innych krajów do przeprowadzki do Rosji. Twórcy klipu wymieniali w nim zalety ojczyzny Putina.

Kreml zarządza światopoglądem dzieci i młodzieży

Duma Państwowa Rosji 6 lipca przyjęła ustawę o utworzeniu nowego ruchu dla dzieci i młodzieży. Później rosyjskie media informowały o zebraniu założycielskim z udziałem innych, istniejących organizacji, m.in. studenckich oraz władz federalnych i przedstawicieli prezydenta Rosji, które odbyło się na okupowanym przez Rosjan Krymie.

Według agencji informacyjnej TASS przywództwo ruchu zgodził się objąć rosyjski prezydent Władimir Putin.

Celem organizacji jest "kształtowanie u dzieci światopoglądu opartego na tradycyjnych wartościach". Zgodnie z planem Kremla organizacja powinna tworzyć "jednolitą politykę wychowywania dzieci i młodzieży".

Media przypomniały, że projekt ustawy o nowej organizacji młodzieżowej trafił do Dumy Państwowej w rocznicę utworzenia Wszechzwiązkowej Organizacji Pionierskiej im. Włodzimierza Iljicza Lenina założonej 19 maja 1922 roku. W Rosji sowieckiej organizacja ta skupiała dzieci i młodzież w wieku do 14. roku życia, przygotowując kadry dla Komsomołu, komunistycznej organizacji młodzieży w ZSRR.