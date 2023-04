Podczas wizyty w Kijowie w czwartek Jens Stoltenberg na wspólnej konferencji z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim zapewniał, że miejsce Ukrainy jest w NATO, a członkowie Sojuszu umożliwią im przystąpienie do organizacji.

- Nasze wsparcie pomoże jej z czasem osiągnąć ten cel. Jesteśmy z wami zarówno dzisiaj, jak też jeszcze przez długi czas - zapewnił sekretarz generalny NATO.

Jedno słowo Orbana wywołało burzę

By dany kraj dołączył do Sojuszu wymagana jest zgoda wszystkich obecnych członków. Z reakcji Viktora Orbana na słowa Stoltenberga wynika, że stanowisko węgierskiego rządu w tej sprawie jest jednoznaczne. W swoim wpisie na Twitterze premier ograniczył się do jednego słowa: "Co?".

Reklama