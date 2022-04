Do 20-letniego Michaiła Tkacza dotarli dziennikarze śledczy ukraińskiego portalu slidstvo.info. O odkryciu poinformowano w mediach społecznościowych.

Wojna w Ukrainie. Jeden z "katów Buczy" odnaleziony. Przyznał się w mediach

Dziennikarze zaczęli pisać do 20-letniego Rosjanina, nazywając go "katem" oraz "okupantem". Ku zdziwieniu Ukraińców, żołnierz odpisał im i otwarcie przyznał się do zbrodni popełnionych w podkijowskiej Buczy.

Co więcej, Michaił Tkacz zaczął grozić ukraińskim dziennikarzom powrotem i kolejnymi zbrodniami na terenie Ukrainy. "Gdy tylko znów was dorwę, urwę wam głowy. Zrozumcie, że jesteśmy na waszej ziemi i zabijamy was, a wy jesteście tylko śmierdzącymi, chodzącymi trupami" - pisał Tkacz do Ukraińców w mediach społecznościowych.

Reklama

Jak podkreślił jeden z dziennikarzy, "to nie są słowa Putina ani ministra Szojgu", tylko 20-letniego mieszkańca Rosji. "To napisał 20-letni okupant Michaił, który właśnie ukończył szkołę w swoim piep****** Władywostoku, dziewięć tysięcy kilometrów od naszego kraju" - zaznaczył we wpisie Dmitrij Repliańczuk, który opublikował część odpowiedzi Rosjanina.

Masakra w Buczy. Jeden z "katów" ma 20-lat

Według informacji agencji UNIAN 20-letni Michaił Tkacz w 2017 roku ukończył liceum i chciał zostać ratownikiem, ale dwa lata później został powołany do wojska.

W 2022 r. wraz z armią rosyjską najechał na terytorium Ukrainy, gdzie, jak sam przyznał, zabił i okaleczył wielu Ukraińców. Według wstępnych informacji w Buczy znajdowała się jego brygada nr 155.

Relacja z wydarzeń w Ukrainie NA ŻYWO

Media: Co trzeci "kat Buczy" walczył w Syrii

Według danych ukraińskiego wywiadu w okupacji Buczy, Irpienia i Hostomla w obwodzie kijowskim brali udział członkowie 155 brygady piechoty morskiej Floty Oceanu Spokojnego Marynarki Wojennej Federacji Rosyjskiej. Rosjanie zabili tam setki cywilów.

"Średnio co trzeci rosyjski wojskowy z 155. Brygady Piechoty Morskiej Floty Oceanu Spokojnego Marynarki Wojennej Federacji Rosyjskiej walczył w Syrii, broniąc reżimu Baszara el-Asada" - czytamy w materiale ukraińskiego portalu slidstwo.info.

Serwis doszedł do takich wniosków po przeanalizowaniu listy członków tej brygady, opublikowanej wcześniej przez ukraiński wywiad. Lista obejmowała dane 82 rosyjskich wojskowych. Co najmniej 24 z nich brało udział w wojnie w Syrii. Pozostali nie mogli uczestniczyć w wojnie w Syrii ze względu na swój wiek - byli za młodzi.

Dziennikarze podkreślają, że wielu żołnierzy wymienionych na tej liście jest w wieku 20-25 lat.