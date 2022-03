W sobotę o godz. 18 Rosjanie przeprowadzili ostrzał mieszkańców wsi Jasnohorodka. Najprawdopodobniej wykorzystano karabin maszynowy. Wskutek ataku zginęło pięć osób, a jedna została ranna.

"Policja obwodu kijowskiego ustala okoliczności ostrzału punktu kontrolnego w rejonie fastowskim" - przekazało MSW.

Zobacz też: Wojna w Ukrainie. Rosyjscy żołnierze uwięzieni w windzie

Policja apeluje do mieszkańców, by nie narażali się na niebezpieczeństwo i wstępowali do obrony terytorialnej.

Reklama

Nowa Kachowka. Rosjanie otworzyli ogień, są ranni

Z kolei w niedzielę Rosjanie otworzyli ogień do ludzi w okupowanej Nowej Kachowce w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy, by rozgonić demonstrację przeciwko najeźdźcom - podaje Interfax-Ukraina, powołując się na świadków. Rannych zostało pięć osób.

Świadkowie relacjonują, że Rosjanie strzelają do ludzi i wykorzystują granaty hukowo-błyskowe, by rozgonić demonstrujących. Bez względu na to ludzie pozostają na ulicy. Wzywają rosyjskich żołnierzy, by opuścili Ukrainę.