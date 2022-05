Jarosław Wolski zarzucił Jackowi Bartosikowi, że stosuje niewłaściwą terminologię i podział operacji. Do wpisu na Twitterze dołączył ilustrację przygotowaną przez Akademię Sztuki Wojennej, na której zaprezentowano "ogólną idee funkcjonowania poziomów działań".

Ta uwaga nie spodobała się Bartosikowi, który w odpowiedzi napisał: "no tak - Akademia Sztuki Wojennej i wszystko w temacie:) właśnie chodzi o to by zmienić ten straszny paździerz za który się wstydzimy. Ktoś to musi głośno powiedzieć i my to robimy. Czas na zmiany".

"Nie Panie Jacku - to po prostu profesjonaliści nie widzą pola do realnej dyskusji z dyletantem takim jak Pan. Nazywanie ASzWoj 'strasznym paździerzem za który się wstydzimy' obraża oficerów tam służących" - opowiedział mu Wolski. We wpisie oznaczył też wspomnianą Akademię Sztuki Wojennej, Ministerstwo Obrony Narodowej i Wojskową Akademię Techniczną.

Jarosław Wolski to analityk wojenny, opowiadający o różnych obliczach wojny Rosji z Ukrainą. Jacek Bartosiak to polski prawnik, publicysta zajmujący się geopolityką i strategią, założyciel think tanku Strategy&Future.

Wojna w Ukrainie. Straty po stronie Rosjan

- Rosja stracili w wojnie z Ukrainą co najmniej 1000 czołgów, ponad 50 śmigłowców i 36 samolotów; ponieśli znaczące straty - przekazał zastrzegający sobie anonimowość wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu, cytowany przez Radio Swoboda.

Informator skomentował także niedawną decyzję Rosji o dopuszczeniu do służby wojskowej mężczyzn powyżej 50. roku życia. Wcześniejszy limit wiekowy w Rosji wynosił 40 lat.

- Widzimy, jak Rosjanie próbują znaleźć sposoby na uzupełnienie zasobów ludzkich - powiedział.

Jak zauważył, dotąd Rosji nie udało się obalić rządu w Kijowie, a rosyjskie wojska zostały wypchnięte ze stolicy we wczesnych dniach inwazji. Urzędnik Pentagonu wskazał, że Rosja nadal uderza na terytorium Donbasu, jednak ukraińscy żołnierze stawiają silny opór. Amerykanie przewidują, że walki w Donbasie mogą być długotrwałe.