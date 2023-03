Na Uniwersytecie Kioto studenci na ceremonię wręczania dyplomów mogą dowolnie się przebrać. Jak podaje YTV news, zapoczątkowało to tradycję zakładania niestandardowych kostiumów. W tym roku jeden ze studentów zdecydował, że wcieli się w postać prezydenta Ukrainy.

Student miał wybrać Zełenskiego ze względu na to, że mówi się o nim, że jest "najodważniejszy". Jak przekazał w rozmowie z mediami, już w grudniu zdecydował się na przebranie i zaczął zapuszczać brodę, by jeszcze bardziej upodobnić się do prezydenta Ukrainy.

Na nagraniu zamieszczonym przez niezależną białoruską agencję Nexta zobaczyć można, że student miał na sobie ciemnozieloną bluzę z naszytym herbem Ukrainy - podobną do tych, w których widywany jest Zełenski.