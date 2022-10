Japonia: Rosyjski konsul wydalony z kraju. Pokłosie działań FSB

Oprac.: Anna Nicz Ukraina - Rosja

Rosyjski konsul w Sapporo musi opuścić kraj - taki nakaz wydał minister spraw zagranicznych Japonii Yoshimasa Hayashi. Konsul ma na to czas do 10 października - podała we wtorek agencja Kyodo.

Zdjęcie Konsulat Generalny Federacji Rosyjskiej w Sapporo / sapporo.mid.ru / materiał zewnętrzny