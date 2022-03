Wszystko zaczęło się od tekstu "Gazety Wyborczej", w którym zestawiono historię dwóch osób - jednej uciekającej z Ukrainy do Polski, drugiej usiłującej przedostać się przez polsko-białoruską granicę.

Historie miały się rozegrać w tym samym czasie, krótko po inwazji Rosji na Ukrainę. Gazeta pisze, powołując się na "New York Times", że "w Polsce są dwie kategorie uchodźców". Jedni to uchodźcy chętnie przyjmowani - uciekający z Ukrainy. Drudzy to osoby, które zostały sprowadzone na Białoruś przez reżim Łukaszenki i z tego miejsca forsujące polską granicę.

Janina Ochojska pisze o "putinowskim traktowaniu ludzi"

"Albagir (bohater artykułu, migrant z Sudanu) został uderzony w twarz, obrzucony obelgami na tle rasowym i pozostawiony w rękach Straży Granicznej... brutalnie go bił i zdawał się czerpać z tego przyjemność. To putinowskie traktowanie ludzi, okrucieństwo, bezwzględność. Maciej Wąsik to wspiera" - napisała Ochojska (oryginalny zapis - przyp. red.).

W kolejnym wpisie Ochojska powtarza: "Albagir został uderzony w twarz przez Straż Graniczną na granicy polsko-białoruskiej, obrzucony obelgami na tle rasowym i brutalnie bity przez funkcjonariuszy".

W obu przypadkach Ochojska oznacza polską Straż Graniczną, choć w tekście, który cytuje, sytuacja przedstawia się inaczej. Albagir miał nielegalnie przekroczyć polsko-białoruską granicę, a następnie zostać z powrotem przywieziony na pograniczne tereny leśne i tam wypchnięty za ogrodzenie. Podczas akcji miał się poranić w rękę. Następnie Albagir i jego towarzysze poprosili o pomoc białoruskich pograniczników. Ci mieli z kolei nie tylko im nie pomóc, ale jeszcze dołożyć cierpienia.

"Strażnicy graniczni chwycili ich i wrzucili do zimnego garażu - opowiada Albagir. Potężny białoruski żołnierz wykrzykiwał rasistowskie obelgi i wściekle ich atakował. - Bił nas, kopał, rzucał na ziemię, bił kijem - mówi" - brzmi fragment cytowanego przez Ochojską tekstu.

Politycy Zjednoczonej Prawicy odpowiadają

Czynności, o które w tekście posądza się białoruskie służby, zostały przypisane przez europarlamentarzystkę polskim funkcjonariuszom. "Czy może pani przestać kłamać" - pisze w odpowiedzi na posty Ochojskiej wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

Wtóruje mu również wywołany do odpowiedzi wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. "Tak. Wspieram Straż Graniczną. Nie wspieram rosyjskich agentów wpływu. Nawet jak są europosłami" - odpowiedział w mocnych słowach Ochojskiej.

Nie jest to pierwsza wypowiedź europosłanki Janiny Ochojskiej, która w ostatnim czasie wywołała poruszenie. Ochojska wypowiadała się m.in. na forum PE, gdzie wskazywała na dwie kategorie uchodźców w Polsce. Później z kolei pytała na Twitterze o zaangażowanie Kościoła w pomoc Ukraińcom uciekającym z kraju. - Kościół jest bardzo zaangażowany i warto o tym mówić - tłumaczyła się następnie w rozmowie z Interią, kiedy post został mocno skrytykowany przez użytkowników.