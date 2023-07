O najnowszych doniesieniach ws. zachodnich i amerykańskich sankcji, które Rosja obchodzi, informuje niezależny portal informacyjny Wiorstka.

Rosja skutecznie omija zachodnie sankcje. Korzysta z pośredników

"Po rozpoczęciu wojny w Ukrainie Rosja znalazła się pod lawiną sankcji USA i państw zachodnich, więc wydawało się, że rosyjski przemysł, w tym ten militarny, skończy bez niezbędnych, importowanych do tej pory technologii" - piszą autorzy tekstu.

Z pozyskanych przez nich danych i tajnych dokumentów, do których dotarli, wynika, że Rosjanie "skutecznie omijają europejskie i amerykańskie sankcje". A tych na kraj dyktatora Władimira Putina nałożono najwięcej w historii. Liczba rozmaitych ograniczeń nałożonych na Moskwę przekracza obecnie 16 tysięcy.

Jak to robią? Korzystają w tym celu z pośrednictwa krajów trzecich, głównie Chin i Hongkongu, co sprawia, że "do Rosji można przywieźć prawie wszystko z dowolnego miejsca na świecie".

W tym kontekście na największą uwagę zasługują komponenty sprowadzane do Rosji w celach militarnych. Jak się okazuje, dane jawią się jako szokujące.