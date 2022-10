Pracownicy Knesetu mieli zidentyfikować atak w nocy z soboty na niedzielę i szybko przywrócić pełną funkcjonalność strony - podaje izraelski portal.

Wojna w Ukrainie. Jerozolima pomaga walczyć Ukrainie z irańskimi dronami

Pierwsze doniesienia o wymianie danych wywiadowczych między Jerozolimą a Kijowem pojawiły się w poniedziałek, kiedy amerykański dziennik "The New York Times" napisał nieoficjalnie, że Izrael przekazał Ukrainie informacje niezbędne do walki z irańskimi dronami, jakimi w ostatnim miesiącu Rosja dotkliwie atakuje ukraińskie miasta i infrastrukturę krytyczną.

Ponadto amerykańska gazeta zasugerowała, że Izrael będzie mógł zapewnić Ukrainie systemy wczesnego ostrzegania, które pomogą w walce z irańskimi dronami.

Informacja została potwierdzona w środę, gdy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że jego rząd otrzymywał z Jerozolimy informacje wywiadowcze, a współpraca między Ukrainą a Izraelem stała się bardziej intensywna.

Minister obrony Izraela Benny Gantz podkreślił jednak w zeszłym tygodniu, że choć Izrael wspiera Ukrainę, to nie będzie sprzedawał jej broni - zaznacza portal.

Izrael nie chce drażnić Rosji

Izrael unikał dostarczania broni Ukrainie, by nie drażnić Rosji, która jest głównym rozgrywającym w Syrii, gdzie izraelskie wojsko w ostatnich latach przeprowadziło setki ataków mających na celu ograniczenie militarnego umacniania się Iranu i transferu broni na potrzeby Hezbollahu zarówno w samej Syrii, jak i w Libanie.

Eksperci w Izraelu są obecnie zdania, że nadszedł czas, aby państwo żydowskie zaczęło postrzegać Rosję jako wroga i tak ją traktować - podał Israel Today.