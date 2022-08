ISW: Rosjanie wywożą ukraińskie dzieci do Rosji. To może być ludobójstwo

Oprac.: Jakub Sadkowski Ukraina - Rosja

Rosyjskie źródła rządowe potwierdziły, że władze wywożą ukraińskie dzieci do Rosji i oddają je do adopcji Rosjanom - przekazał amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Podkreślił przy tym, że siłowe odbieranie dzieci w celu zniszczenia grupy narodowej jest naruszeniem konwencji ONZ w sprawie ludobójstwa.

Zdjęcie Według rosyjskich źródeł, Rosjanie wywożą ukraińskie dzieci do Rosji z okupowanych terenów / YURIY DYACHYSHYN/AFP / AFP