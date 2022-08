ISW: Rosjanie prowadzą wymiany z Iranem. Chodzi o drony i myśliwce

Oprac.: Sebastian Przybył Ukraina - Rosja

Iran miał wysłać do Rosji pierwszą partię dronów na testy wraz z pilotami, którzy mają nauczyć się obsługi rosyjskich myśliwców Su-35 - ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW), choć nie jest w stanie potwierdzić tych informacji. Jeśli są one prawdziwe, może to oznaczać, że Rosja zamierza przekazać Iranowi myśliwce w zamian za drony.

Zdjęcie Model myśliwca Su-35, który Rosja ma przekazywać Iranowi / MAXIME POPOV / AFP / AFP