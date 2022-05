W ciągu ostatnich dni siły rosyjskie dokonały postępów we wschodniej Ukrainie, choć ukraińska obrona pozostaje sprawna. Wojska rosyjskie zajęły ponad 96 proc. obwodu ługańskiego i mogą kontynuować wysiłki w celu całkowitego zajęcia Siewierodoniecka. Mimo że Rosjanie osiągnęli kilka sukcesów w ostatnim tygodniu, ich działania ofensywne pozostają powolne. Rosyjscy żołnierze są wyniszczeni - twierdzi ISW.

Głównym rosyjskim celem przejęcie wschodu Ukrainy

Siły rosyjskie bezskutecznie próbowały posuwać się na południowy wschód od Izjumu niedaleko granicy z obwodami charkowskim i donieckim. Kontynuują posuwanie się na południe i zachód od Popasnej w obwodzie ługańskim, ale tempo rosyjskiego natarcia prawdopodobnie zwolni, gdy wojska zbliżą się do miasta Bachmut w obwodzie donieckim, w którego stronę zmierzają - oceniają eksperci amerykańskiego instytutu.

Reklama

Głównym celem rosyjskiej armii pozostaje przejęcie wschodu Ukrainy, w tym okrążenie ukraińskich wojsk i całkowite przejęcie obwodu donieckiego oraz ługańskiego. Rosja priorytetowo traktuje przecięcie dwóch głównych dróg do Siewierodoniecka, ale może rozpocząć szturm na miasto przed zniszczeniem szlaków komunikacyjnych.

Rosyjskie wojska mają bronić Chersoń przed ukraińskim kontratakiem

Celem Rosji jest także utrzymanie pozycji wokół Charkowa. Ponadto wojska rosyjskie mają za zadanie obronić Chersoń przed ukraińskim kontratakiem. Siły rosyjskie skoncentrowały się na poprawie swoich pozycji taktycznych i umocnieniu linii obrony na południowej osi.

Ukraińskie dowództwo operacyjne Południe przekazało, że wojska rosyjskie tworzą "trzecią linię obrony" w okupowanym obwodzie chersońskim, co oznacza przygotowywanie się do przewlekłego konfliktu na tym obszarze. Wskazuje na to także okopywanie się wojsk rosyjskich w celu odparcia ewentualnej ukraińskiej kontrofensywy - pisze ISW.

Jak informuje amerykański ośrodek analityczny, siły okupacyjne w Mariupolu będą dalej wzmacniać kontrolę administracyjną nad miastem, ale nie ma pewności, jak będzie wyglądać ich dalsza polityka. Władze okupacyjne kontynuują działania mające na celu wzmocnienie kontroli administracyjnej nad przejętymi obszarami. Rosyjskie władze wysłały do Mariupola trzy ciężarówki z ekranami, na których nadawane są kontrolowane przez państwo programy.

Szkoły, sieci komórkowe, dokumenty tożsamości. Okupanci przejmują kontrolę w Mariupolu

Doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko przekazał, że okupanci przejmują kontrolę nad szkołami w portowym mieście nad Morzem Azowskim i przedłużyli rok szkolny do września, aby zapewnić dzieciom naukę w czasie lata według rosyjskich programów nauczania.

Wspierane przez Rosję władze w Chersoniu poinformowały, że na terenach okupowanych będą dostępni rosyjscy operatorzy sieci komórkowych, a od czerwca emerytury będą wypłacane w rublach. Mieszkańcy Chersonia i Zaporoża będą mogli uzyskać rosyjskie dokumenty tożsamości w nowo utworzonych punktach paszportowych.

Instytut Badań nad Wojną to amerykański niezależny think tank, utworzony w 2007 roku w Waszyngtonie. Zajmuje się analizami z zakresu polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, w tym kwestiami militarnymi.