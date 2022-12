ISW: Putin chce zmusić Zachód do wywierania presji na Ukrainę

Oprac.: Sebastian Przybył Ukraina - Rosja

Zmusić Zachód do wywierania presji na Ukrainę w sprawie ustępstw - to zdaniem Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) aktualny plan Władimira Putina. Zdaniem amerykańskiego thnik tanku świadczą o tym słowa, wypowiedziane przez rosyjskiego przywódcę w niedzielę, o "gotowości do negocjacji ze wszystkimi stronami" konfliktu.

Zdjęcie Władimir Putin / ALEXANDER NEMENOV / AFP