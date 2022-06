ISW pisze, że siły obrony terytorialnej separatystycznej Donieckiej Republiki Ludowej twierdzą, że zajęły miejscowość Bohorodyczne w pobliżu granicy obwodów charkowskiego i donieckiego, ok. 20 km na północny zachód od Słowiańska. Wojska rosyjskie z powodzeniem próbują też przesuwać się w stronę miejscowości między Iziumem a Słowiańskiem.

Siły rosyjskie kontynuowały w niedzielę ataki na wschód od Bachmutu w obwodzie donieckim. Według ISW będą one zapewne kontynuowały działania ofensywne w pobliżu autostrady Bachmut-Lisiczańsk, by wesprzeć próby okrążenia Lisiczańska.

Reklama

Trwają ataki na Siewierodonieck. "Walczymy o każdy metr"

Instytut podkreśla, że siły rosyjskie kontynuują ataki na Siewierodonieck w obwodzie ługańskim i wysadziły dwa mosty na rzece Doniec łączące to miasto z Lisiczańskiem, prawdopodobnie po to, by zerwać ukraińskie szlaki komunikacji naziemnej z Bachmutu i Lisiczańska do Siewierodoniecka. Wojska rosyjskie nadal jednak nie przejęły pełnej kontroli nad Siewierodonieckiem, gdzie siły ukraińskie kontrolują przemysłową dzielnicę i znajdują się zakłady chemiczne Azot.

W niedzielę sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informował z kolei, że na kierunku siewierodonieckim Rosjanie kontynuują atak artyleryjski, próbując przełamać opór wojsk ukraińskich i uzyskać pełną kontrolę nad tym miastem. Dodano, że siły wojska rosyjskie ostrzeliwują pozycje ukraińskie wzdłuż linii frontu.

Wołodymyr Zełenski potwierdził tego dnia, że "zasadniczy cel taktyczny okupantów nie zmienił się": - W Siewierodoniecku siły ukraińskie walczą dosłownie o każdy metr - relacjonował ukraińskie prezydent.