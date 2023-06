ISW: Negocjacje Prigożyna z Kremlem prawdopodobnie wciąż trwają

Analitycy przytoczyli m.in. dane, z których wynika, że szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna we wtorek wystartował z portu lotniczego położonego w miejscowości Maczuliszczy na Białorusi w kierunku Rosji. Udał się do Moskwy, a stamtąd do Petersburga, gdzie miał kontynuować rozmowy z władzami.

ISW dodał, że spekulacje dotyczą też m.in. przemieszczenia się części najemników na terytorium Białorusi i budowy nowego obiektu wojskowego pod Osipowiczami - nie jest jednak pewne, czy na użytek wagnerowców. ISW zaznacza, że nie jest w stanie zweryfikować wiarygodności tych informacji.

Rosyjskie media: Trwają czystki w armii

W rosyjskich źródłach - w tym portalu gazety "The Moscow Times" - mnożą się spekulacje o czystkach w strukturach dowódczych armii , które miałyby być konsekwencją buntu Prigożyna.

Jak przekazały tamtejsze media, miało dojść do aresztowania naczelnego dowódcy rosyjskich Sił Powietrzno-Kosmicznych Siergieja Surowikina i jego zastępcy, generała-pułkownika Andrieja Judina.

Judin w rozmowie z agencją informacyjną Ura.ru zdementował jednak doniesienia o areszcie. Stwierdził, że "jest w domu, na urlopie".

Bunt wagnerowców

W piątek wieczorem Jewgienij Prigożyn poinformował, że rosyjska armia rozpoczęła "ataki rakietowe na nasze obozy na tyłach". Z jego przekazu wynika, że "zginęła ogromna liczba bojowników" Grupy Wagnera. Zapowiedział reakcję "na tę zbrodnię" i groził, że wagnerowcy "pójdą na Moskwę".

W sobotę wieczorem nastąpił jednak zwrot - Prigożyn zgodził się załagodzić sytuację w Rosji. W ramach ustaleń porozumienia miał udać się na Białoruś.