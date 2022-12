ISW: Kreml chce zmusić MAEA do uznania rosyjskiej kontroli nad ZEA

Kreml chce zmusić MAEA do zaakceptowania rosyjskiej kontroli nad Zaporoską Elektrownią Atomową (ZEA), próbując wykorzystać negocjacje o strefy bezpieczeństwa wokół okupowanej obiektu - stwierdzają analitycy Instytutu Badań nad Wojną (ISW). Według amerykańskiego think tanku oznaczałoby to jednocześnie uznanie aneksji obwodu zaproskiego.

Zdjęcie Zaporoska Elektrownia Jądrowa ponownie odłączona od sieci / ANDREY BORODULIN / AFP