Irpień. Rosjanie otworzyli ogień do ewakuujących się cywilów. Są zabici

Ukraina - Rosja

Rosyjskie wojska otworzyły ogień do cywilów, próbujących ewakuować się z miasta Irpień w obwodzie kijowskim. W efekcie ostrzału zginęły co najmniej trzy osoby, w tym dwoje dzieci. Tragiczny bilans rannych i zabitych w wyniku kremlowskiej agresji rośnie z dnia na dzień. Komitet ds. Polityki Humanitarnej i Informacyjnej Rady Najwyższej Ukrainy zaapelował w niedzielę do ONZ oraz Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża o zapewnienie korytarzy humanitarnych w celu ewakuacji dzieci z okupowanych terenów.

Zdjęcie Rosjanie otworzyli ogień do ewakuujących się cywilów. Dwoje dzieci zabitych / Vitaly Nevar / Agencja FORUM