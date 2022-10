Irański polityk: Nie nasza sprawa, gdzie Rosja wykorzysta dostarczoną broń

Agencja Reutera podała, że Iran zobowiązał się dostarczyć Rosji kolejną partię dronów i rakiet.

Irański dyplomata: "Nie stajemy po żadnej stronie"

- Rosjanie prosili o więcej zarówno irańskich dronów, jak i rakiet batalistycznych o lepszej celności - poinformował agencję irański dyplomata, a następnie zaprzeczył twierdzeniom, że dostarczenie broni Rosji narusza rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ z 2015 r.

- To, gdzie ta broń jest wykorzystywana, nie jest już sprawą sprzedawcy - odpowiedział. Dodał, że Iran "nie staje po żadnej stronie kryzysu ukraińskiego, tak jak Zachód".

- Chcemy zakończenia kryzysu drogą dyplomatyczną - dodał.

Według agencji Reutera, umowa została już zawarta 6 października, kiedy pierwszy wiceprezydent Iranu Mohammad Mokhber przebywał z delegacją w Moskwie. Miało to potwierdzić dwóch wysokich rangą irańskich urzędników oraz dwóch dyplomatów tego kraju.

Według informatorów Reutersa w umowie chodzi o rakiety ziemia-ziemia krótkiego zasięgu typu Zolfaghar oraz Fateh 110. Informatorzy agencji twierdzą, że kilkaset takich pocisków zostanie wysłanych w "dwóch, trzech transportach". Irański dyplomata miał powiedzieć, że nastąpi to w ciągu dziesięciu dni.

Nikt nie przyznaje się do irańskich dronów

Ukraina informuje o rosyjskich atakach przy użyciu irańskich dronów Shahed-136. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow mówił, że nie ma informacji na temat ich używania, a Iran zaprzecza, że dostarcza drony Rosji.

Zdaniem agencji Reutera sprzedaż irańskich rakiet do Rosji doprowadzi do wzrostu napięcia na linii USA-Iran. Stany Zjednoczone oskarżają Teheran o kłamstwo i zarzucają użycie przez Rosję dronów wyprodukowanych w Iranie w poniedziałkowym ataku na Kijów.

Mychajło Podolak: Iran jest odpowiedzialny za zabójstwa Ukraińców

Kilka krajów UE wezwało w poniedziałek do nałożenia na Iran sankcji za sprzedaż uzbrojenia Rosji.



Iran negocjuje obecnie z Zachodem powrót do porozumienia z 2015 roku, co miałoby złagodzić sankcje nałożone na Teheran w związku z rozwojem jego programu nuklearnego. Zdaniem USA dostarczenie dronów bojowych i innego uzbrojenia do Rosji naruszyłoby warunki tej umowy określone w rezolucji ONZ.

Urzędnicy z Iranu twierdzili w rozmowie z agencją, że Iran miał odrzucić prośbę Władimira Putina o sprzedaż Rosji dwóch dronów bojowych dalekiego zasięgu Arash 2. Według jednego z urzędników miało chodzić o "pewne problemy techniczne", jednak inny rozmówca nie ukrywał, że przywódcy irańskiej gwardii obawiali, się, że w Ukrainie irańska technologia łatwo mogłaby wpaść w ręce Amerykanów.



