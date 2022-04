Hiszpania: Policja poszukuje kilkudziesięciu dzieci-uchodźców

Oprac.: Małgorzata Przepióra Ukraina - Rosja

Hiszpańska policja poszukuje od 30 do 40 dzieci-uchodźców z Ukrainy, które w ubiegłym tygodniu miały być przewiezione promem z południa kraju do gminy La Oliva na Wyspach Kanaryjskich - poinformował dziennik "El Pais". Do tej pory nie jest znane miejsce pobytu nieletnich oraz trojga ich opiekunów.

Zdjęcie W Hiszpanii zaginęli mali uchodźcy z Ukrainy; zdj. ilustracyjne / HANNAH MCKAY / Agencja FORUM