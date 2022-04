Haubice z USA dotarły do Ukrainy. "To dopiero początek"

USA dostarczyły już ponad połowę z obiecanych Ukrainie 90 haubic.

"Broń dotarła do kraju" - powiedział cytowany przez kanał Nexta rzecznik Pentagonu John Kirby i dodał, że w tym tygodniu zakończyła się wstępna faza szkolenia dla 50 ukraińskich żołnierzy.

Amerykański Departament Obrony opublikował zdjęcia z załadunku holowanych haubic M777 kalibru 155 mm US Marines jadących do Ukrainy do samolotu C-17 Globemaster III w rezerwowej bazie lotniczej March Air w Riverside amerykańskich sił powietrznych US Air Force w Kalifornii.

Reklama

Ukraina rozpoczęła nowy etap, jakim jest przechodzenie jej sił zbrojnych na uzbrojenie i standardy NATO - oświadczył we wtorek minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba. Dostawy broni dla Ukrainy określił jako "historyczny przełom".

- Na początek pojechały do nas haubice, ale to tylko początek, trafi do nas znacznie więcej. To jest moment historyczny, to jest przełom - powiedział minister na spotkaniu z zachodnimi ministrami spraw zagranicznych.

Szefowa brytyjskiego MSZ: Jeśli Putin wygra, nigdy nie poczujemy się bezpiecznie

Z kolei australijski rząd przekaże Ukrainie sześć haubic M777 wraz z amunicją o łącznej wartości 26,7 milionów dolarów australijskich (19 milionów dolarów USA). Poinformowali o tym w środę w oświadczeniu australijski premier Scott Morrison i minister obrony Peter Dutton.

Łączna pomoc zbrojeniowa Australii dla Ukrainy, wliczając haubice M777, wyniosła dotychczas 225 mln dolarów australijskich (ponad 160 mln dolarów amerykańskich).

Wcześniej haubice przekazała Ukrainie Kanada.