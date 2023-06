Jak wynika z ulotki wagnerowców, publikowanej na kanałach społecznościowych grupy najemniczej, bojownicy Prigożyna poszukują chętnych na "marsz na Warszawę".

Grupa Wagnera organizuje "marsz na Warszawę. Szukają chętnych i stawiają warunki

Wszyscy zainteresowani atakiem na polską stolicę powinni być gotowi przebyć 700 kilometrów w dwa tygodnie, a także nauczyć się siedmiu zwrotów w języku polskim: "ręce do góry", "rzuć broń", "rozbieraj się", "to twoja wina", "to dla Biełgorodu", "k***a" oraz "jak 1612".

Niektóre z nich są obarczone błędami językowymi, co sugeruje, że organizatorzy sami nie potrafią właściwie przetłumaczyć zwrotów, których wymagają od potencjalnych poborowych.

Wagnerowcy przekazali również, że chętni nie muszą posiadać paszportu, ale nie mogą być także wegetarianami. Rekrutacja otwarta jest dla wszystkich mężczyzn do 67. roku życia i trwa do 28 czerwca.

"To sprawdzenie reakcji Polski na rosyjską propagandę"

"Co to są za kretyni to ja nie mam pytań. Ani to śmieszne, ani to realne" - skomentował analityk portalu Defence24.pl Bartłomiej Wypartowicz. W powodzenie planu nie wierzą również użytkownicy Telegrama, którzy kpią z ogłoszenia.