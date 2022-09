Z propozycją do parlamentu planują zwrócić się deputowani z petersburskiego okręgu Smolninskoje. Jak podkreślili, zgodnie z konstytucją prezydent może być odsunięty od władzy, jeśli Duma Państwowa oskarży go o zdradę państwową albo inne ciężkie przestępstwa. Według radnych działania Putina od początku wojny mogą być uznane za powód do oskarżenia go o zdradę.

"Szkodzi bezpieczeństwu Rosji"

Zaznaczono, że decyzja prezydenta o napaści na Ukrainę "szkodzi bezpieczeństwu Rosji i jej obywateli".

"Jednym z deklarowanych przez prezydenta Rosji celów była demilitaryzacja Ukrainy, a widzimy, że dzieje się dokładnie coś przeciwnego" - wskazał radny Dmitrij Paluga.

"Chcemy pokazać ludziom, że są deputowani, którzy nie zgadzają się z obecnym kursem i uważają, że Putin szkodzi Rosji. Chcemy pokazać ludziom, że nie boimy się o tym mówić" - dodał.

Wojna w Ukrainie

24 lutego Władimir Putin rozpoczął zbrojną napaść na Ukrainę. Od tego czasu Rosja nie jest w stanie przebić się przez opór Ukraińców i ponosi liczne porażki na froncie. To jednak nie powoduje całkowitego wycofania się wojsk Putina z okupowanych ziem. Asem w rękawie rosyjskiego przywódcy jest gaz, którym przed sezonem zimowym szantażuje Europę.