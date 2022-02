Grodzki o sytuacji na Ukrainie: To jest konflikt cywilizacji

Oprac.: Dawid Skrzypiński Ukraina - Rosja

- Ten konflikt nie dotyczy tylko granicy rosyjsko-ukraińskiej czy zagrożenia dla Polski, krajów bałtyckich czy nawet Europy. To jest konflikt o to, gdzie zostanie wyznaczona granica cywilizacji wolnego świata Zachodu - powiedział marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Przyznał, że determinacja Ukraińców do obrony swojego kraju jest ogromna.

Zdjęcie Marszałek Senatu Tomasz Grodzki / PAP/Piotr Nowak / PAP