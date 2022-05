Gotlandia. Władze szwedzkiej wyspy przygotowują się na ewentualny atak ze strony Rosji

Oprac.: Łukasz Aftański Ukraina - Rosja

Gotlandia to należąca do Szwecji strategicznie położona na Bałtyku wyspa. Władze regionu przygotowują się na ewentualny rosyjski atak w czasie rozpatrywania wniosku Szwecji o wstąpienie do NATO.

Zdjęcie Gotlandia to strategicznie położona szwedzka wyspa / PAP/EPA/HENRIK MONTGOMERY / PAP