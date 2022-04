Bertalan Havasi zaznaczył, że w opinii premiera tocząca się wojna przeciw Ukrainie jest agresją ze strony Rosji.

Masakra w Buczy. Rzecznik rządu Węgier o postawie Orbana

- Takie jest wspólne stanowisko Unii Europejskiej i Węgry je reprezentują. Myślę, że wszystkie te okrucieństwa należy zbadać, podobnie jak należy bezwzględnie chronić cywilów i bardzo zdecydowanie potępiać ich krzywdzenie, a takie przypadki zbadać - zaznaczył rzecznik rządu Węgier.

- Chcemy niezależnego i bezstronnego śledztwa - zacytował Havasi słowa Orbana.

Masakra w Buczy. Kaczyński potępił Orbana

Prezes PiS Jarosław Kaczyński negatywnie ocenił w piątek postawę Orbana wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz jego krytyczną postawę wobec prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i przyznał, że należy zastanowić się nad relacjami z Węgrami.

- Kiedy premier Orban mówi, że on nie widzi dokładnie tego, co się zdarzyło w Buczy, to mu trzeba poradzić pójście do okulisty i to jest zawód - dodał Kaczyński.

Była to reakcja wypowiedź Orbana na piątkowej konferencji prasowej, gdzie nie potępił on otwarcie zabójstw w Buczy i oświadczył, że należy najpierw wszystkie doniesienia na ten temat sprawdzić w sposób niezależny.

