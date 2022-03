Głód w Ameryce Łacińskiej. Wojna w Ukrainie może pogorszyć sytuację

Wojna w Ukrainie może skutkować zmniejszeniem dostaw zbóż do Ameryki Łacińskiej, co przyczyni się do pogłębienia zjawiska głodu i niedożywienia w tym regionie - ostrzega Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa. Dane z końca 2021 roku wskazują, że głód lub ciężkie niedożywienie doskwiera 60 milionom mieszkańców Ameryki Łacińskiej.

Zdjęcie Potężny kryzys w Wenezueli. Napis na ścianie brzmi: "Głód" / JUAN BARRETO / AFP