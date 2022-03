W ramach sankcji nałożonych na Rosję po jej napaści na Ukrainę Wielka Brytania zamknęła wszystkie swoje porty dla wszystkich statków pływających pod banderą Rosji, należących, czarterowanych lub obsługiwanych przez Rosjan i dotyczy to także brytyjskich terytoriów zamorskich.

Jednak władze portu w Gibraltarze po konsultacji z rządem tego terytorium zgodziły się, by pływający pod banderą Malty 72-metrowy jacht "Axioma" wszedł do portu, gdyż jest on przedmiotem innych roszczeń ze strony jednego z międzynarodowych banków, po czym po zacumowaniu jacht został zatrzymany. Ani tytułu tych roszczeń, ani nazwy banku nie ujawniono.

Pumpianski jest właściciela firmy TMK, będącej jednym z największych na świecie producentów rur stalowych. Po napaści Rosji na Ukrainę został on objęty sankcjami zarówno przez Wielką Brytanię, jak i Unię Europejską.