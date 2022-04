- Byli przedstawiciele najwyższych urzędów, którzy najwyraźniej stoją po stronie zbrodniczych rządów, nie mogą liczyć na poparcie państwa - powiedział Christian Lindner z FDP niemieckiej grupie medialnej "Funke-Mediengruppe".

- Nie mogę sobie wyobrazić, że podatnicy zapewniają mu biuro - dodał Lindner.

W ubiegłym roku ze skarbu państwa na wydatki personalne w biurze byłego kanclerza wydano 407 tysięcy euro.

W marcu pracownicy berlińskiego biura Schroedera podali się do dymisji, motywując swoją decyzję tym, że "były kanclerz nadal stoi po stronie rosyjskiego prezydenta i zachowuje swoją pozycję w rosyjskim lobby gazowym".

SPD ma dość Schroedera

Wcześniej członkini zarządu niemieckiej SPD, Michelle Muentefering, wezwała do wyrzucenia z partii Gerharda Schroedera z powodu bliskich powiązań z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem.

"Szkodzi naszemu krajowi i naszej międzynarodowej reputacji" - podkreśliła niemiecka polityk.

"Co my, dyrektorzy partii, możemy zrobić TERAZ? Nie akceptujmy już ani centa jego składek członkowskich. To są brudne pieniądze" - oświadczyła.

Gerehard Schroeder: Mea culpa? To nie w moim stylu

Sam były kanclerz nie odczuwa skruchy z powodu robienia interesów - zarówno w imieniu Niemiec jak i swoim - z Władimirem Putinem, który za sprawą rosyjskiej inwazji wywołał wojnę w Ukrainie.

- Stwierdzenie "mea culpa" nie jest w moim stylu - oznajmił cytowany przez Deutsche Welle.