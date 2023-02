"Generał Armagedon" przejmuje rosyjskie wojska obrony powietrznej

Siły obrony przeciwlotniczej rosyjskiej armii zostały podporządkowane gen. Siergiejowi Surowikinowi, który jest szefem rosyjskich sił powietrznych - podała agencja Ukrinform, cytując rosyjską agencję TASS.

Zmiany nastąpiły po ostatniej serii wybuchów w okupowanym przez Rosjan Mariupolu. Miasto leży 80 kilometrów od frontu, na głębokich tyłach Rosjan. Doradca burmistrza Mariupola Petr Andriuszczenko poinformował, że doszło do uderzenia w skład amunicji i bazę wojskową rosyjskich okupantów. Z kolei 24 lutego w Mariupolu miały miejsce wybuchy w rosyjskich magazynach amunicji.

"Rosyjskie media donoszą, że dowództwo wojskowej obrony powietrznej powierzono generałowi Surowikinowi" - podał na Twitterze doradca szefa ukraińskiego MSW Anton Heraszczenko.

Wcześniej formacja ta była podporządkowana dowództwu wojsk lądowych. Rosyjska agencja powołuje się na źródła zbliżone do ministerstwa obrony.

Siły obrony powietrznej Rosji dysponują przeciwlotniczymi i przeciwrakietowymi środkami bojowymi.



Z kolei analogiczna obrona wojsk lądowych ma inny charakter, bo jest przeznaczona do towarzyszenia i osłaniania jednostek w strefach działań wojennych.



"Generał Armagedon" ma znaleźć sposób na ukraińskie rakiety?

Generał Siergiej Surowikin jest rosyjskim szefem sił powietrznych od 2017 roku.



Z kolei w październiku 2022 roku Surowikin, o którym media często piszą "generał Armagedon", został mianowany dowódcą rosyjskiej operacji zbrojnej w Ukrainie.



Pod jego kierownictwem rosyjska armia przeprowadziła m.in. zmasowane ataki rakietowe na energetyczną infrastrukturę cywilną Ukrainy.



To on także stoi za decyzją o wycofaniu się z części obwodu chersońskiego, która leży na prawym brzegu Dniepru.



Jednak wobec braku spektakularnych sukcesów Surowikina zastąpił w styczniu szef sztabu generalnego gen. Walerij Gierasimow - przypomina Ukrinform.