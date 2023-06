Gen. Skrzypczak: Pozycja Putina jest zagrożona. Są szansę, że odda władzę

- Prawdopodobnie pozycja Putina jest teraz bardzo zagrożona tym, co się może wydarzyć na Kremlu. Wszyscy zauważyli, że są szanse na to, by Putin oddał władzę tym, którzy chcą zbliżyć Rosję do pokoju - twierdzi generał Waldemar Skrzypczak. Były wiceminister obrony skomentował konsekwencje jednodniowego puczu Prigożyna.

