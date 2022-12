"FT": Rosyjski sąd nakazał zajęcie hotelu należącego do oligarchy

Oprac.: Aleksandra Cieślik Ukraina - Rosja

Rosyjski sąd nakazał zajęcie luksusowego hotelu Imieretinski w Soczi należącego do Olega Deripaski. Jako jeden z nielicznych oligarchów krytykuje on Kreml za inwazję na Ukrainę i nazywa ją "szaleństwem" - podaje we wtorek brytyjski dziennik "Financial Times".

Zdjęcie Rosyjski oligarcha Oleg Deripaska / NATALIA KOLESNIKOVA/AFP / East News