"FT": Ofensywa Rosji może rozpocząć się w ciągu 10 dni

Oprac.: Paweł Basiak Ukraina - Rosja

Rosja może rozpocząć ofensywę na dużą skalę na Ukrainie w ciągu najbliższych 10 dni - informuje "Financial Times" powołując się na anonimowego doradcę ukraińskiej armi. Informacje pokrywają się to z dotychczasowymi doniesieniami ekspertów i urzędników - Putin miał wydać rozkaz całkowitego zajęcia obwodów ługańskiego i donieckiego do końca marca.

Zdjęcie Tak wygląda szkolenie zmobilizowanych na front / Ministerstwo Obrony Rosji /