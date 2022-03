Francja reaguje na działania Rosji? Test pocisku jądrowego

Francja pomyślnie przetestowała zmodernizowany pocisk jądrowy ASMPA, który ma wejść do komponentu powietrznego francuskiej strategii odstraszania.

Wojna w Ukrainie. Francja testuje pocisk jądrowy. "Odstraszanie Rosji"

Komentatorzy wskazują, że odstraszający arsenał nuklearny wzmacniany jest w związku z rozpętaną przez Rosję wojną na Ukrainie.

O testach ASMPA poinformowała w środę minister ds. sił zbrojnych Florence Parly. "Pocisk opracowany przez francuskiego producenta został umieszczony na myśliwcu Rafale, który wystartował z bazy lotniczej 120 w Cazaux w południowo-zachodniej Francji" - podano w komunikacie. Ma on być częścią wyposażenia Strategicznych Sił Powietrznych i Kosmicznych oraz Jądrowych Siłach Powietrznych Marynarki Wojennej - podano.

Pocisk nuklearny powietrze-ziemia średniego zasięgu ASMPA został oddany do użytku w 2009 roku i około 2035 roku ma zostać zastąpiony systemem powietrze-ziemia nowej generacji (ASN4G).

Francja jest jedynym krajem w Unii Europejskiej dysponującym bronią jądrową, która może być użyta zarówno przez okręty podwodne o napędzie jądrowym z pociskami balistycznymi (SNLE), jak i przez Rafale wyposażone w ASMPA.

Relacja z wydarzeń w Ukrainie NA ŻYWO

Wideo

Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.