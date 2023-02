To właśnie ta nieformalna ceremonia nadania Legii Honorowej Wołodymyrowi Zełenskiemu w Pałacu Elizejskim, z której wideo Emmanuel Macron zamieścił na Twitterze, ożywiła żądania tych, którzy od lat domagają się, by Francja odebrała to odznaczenie Władimirowi Putinowi przyznane mu w 2006 roku przez Jacquesa Chiraca.