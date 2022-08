- Finlandia ostatnio stała się krajem tranzytowym. Podróżni udają się na lotnisko Helsinki-Vantaa, by lecieć dalej. Postrzegane jest to jako omijanie ograniczeń w podróżowaniu - przyznał szef MSZ w porannym programie telewizji Yle.

Finlandia a wizy dla Rosjan. Plan rządu

Haavisto zaznaczył, że w kwestii wiz dla Rosjan potrzebne jest wspólne unijne rozwiązanie. Kraje, które wydają największą liczbę wiz Schengen, to Grecja, Włochy czy Hiszpania. To na wizach przyznanych w tych krajach Rosjanie podróżują przez Finlandię dalej do Europy.

Fiński rząd zbierze się we wtorek, aby rozpocząć dyskusję na temat możliwości i skali ograniczeń w liczbie wiz wydawanych Rosjanom, na przykład - do jednej piątej czy nawet do jednej dziesiątej obecnego poziomu.

Aktualnie fińskie MSZ przyznaje Rosjanom około 1000 wiz dziennie. W lipcu władze Finlandii i Rosji zniosły ograniczenia koronawirusowe związane z ruchem transgranicznym. Przed pandemią było to na poziomie 3-6 tys. dziennie.

- To nie jest w porządku, że Rosjanie mogą podróżować, przybywać do strefy Schengen i podziwiać atrakcje turystyczne, w tym samym czasie, kiedy Rosja zabija ludzi na Ukrainie - powiedziała premier Sanna Marin po spotkaniu szefów rządów państw nordyckich w poniedziałek w Oslo.

Przeciwny wprowadzaniu ograniczeń w kwestii wiz dla Rosjan był tam kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Według niego "to jest wojna Putina, a nie obywateli Rosji".