Finlandia i Szwecja złożyły wniosek o dołączenie do NATO

Oprac.: Harald Kittel Ukraina - Rosja

Finlandia i Szwecja złożyły oficjalne wnioski o dołączenie do Sojuszu Północnoatlantyckiego. We wtorek o zamiarze wspólnego złożenia wniosku o wstąpienie do Sojuszu - poinformowali w Sztokholmie premier Szwecji Magdalena Andersson oraz prezydent Finlandii Sauli Niinisto.

Zdjęcie Finlandia i Szwecja wspólnie złożyly wniosek o akcesję do NATO / Polsat News /