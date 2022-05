- USA wraz z sojusznikami są gotowe 'przesłać bardzo jasny sygnał' wszelkim potencjalnym agresorom, takim jak Rosja - ostrzegł Sullivan, cytowany przez "The Hill".

- Stany Zjednoczone są gotowe zapewnić Finlandii i Szwecji możliwości obrony, mimo iż Artykuł 5 natowskiego traktatu, obligujący sojuszników do wzajemnej pomocy na wypadek ataku, nie chroni krajów kandydujących do Sojuszu dopóki ich akcesja nie zostanie zatwierdzona przez wszystkie 30 państw NATO - wyjaśnił Sullivan.

Amerykańscy eksperci ustalili, że Rosja, która zagroziła retorsjami państwom nordyckim w związku z ich decyzją o wejściu do Sojuszu, zamierza prawdopodobnie - w najlepszym przypadku - przypuścić serię małych cyberataków przeciw Finlandii i Szwecji - podaje "The Hill".

Reklama

Sullivan: agresja Rosji wzmacnia argumenty za NATO

Sullivan podkreślił, że "agresja Rosji na Ukrainę tylko wzmocniła argumenty za utrzymaniem sojuszu obronnego jakim jest NATO".

Doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego powiedział w sposób bardziej bezpośredni to, co wcześniej zasygnalizował w komunikacie szef państwa Joe Biden, który napisał, że Stany Zjednoczone "będą współpracować z Finlandią i Szwecją i pozostaną czujne w kwestiach wspólnego bezpieczeństwa" w okresie, w którym rozpatrywany będzie wniosek tych krajów o akcesję do NATO.

W ostatnich dniach gwarancji bezpieczeństwa w okresie rozpatrywania ich wniosku o akcesję do NATO udzieliły Finlandii i Szwecji między innymi Wielka Brytania, Francja, Norwegia, Dania, Włochy i Islandia.