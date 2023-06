Finanse Prigożyna pod lupą. Kreml zapowiada kontrolę

Oprac.: Marta Stępień Ukraina - Rosja

Władimir Putin zapowiedział, że finanse Grupy Wagnera zostaną zbadane. To konsekwencja buntu szefa najemników Jewgienija Prigożyna i jego "marszu na Moskwę". Prezydent Rosji zauważył, że wagnerowcy otrzymali od Kremla w ubiegłym roku prawie dwa miliardy dolarów, a znaczne zyski przynosiła także jedna z firm należących do "kucharza Putina". - Mam nadzieję, że w ramach tej pracy nikt niczego nie ukradł lub, powiedzmy, ukradł mniej, ale oczywiście będziemy to wszystko badać - powiedział Putin.

Zdjęcie Władimir Putin zapowiedział kontrolę finansów grupy Wagnera / HANDOUT/AFP / East News