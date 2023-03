Fałszywe alarmy nuklearne w Rosji. "Włamania na serwery"

Oprac.: Wiktor Kazanecki Ukraina - Rosja

"Przeprowadzony został atak nuklearny, proszę udać się do schronu" - usłyszeli telewidzowie i radiosłuchacze w kilku regionach Rosji. Poproszono ich też, by zabrali ze sobą tabletki z jodkiem wapnia. Fałszywe komunikaty dotarły m.in. do mieszkańców Moskwy. Władze tłumaczą, że doszło do włamań na serwery stacji radiowych i telewizji.

Zdjęcie M.in. takie obrazki wyświetliły się w czwartek na telewizorach w niektórych częściach Rosji / Liveuamap / Twitter