Fala rosyjskich ataków dronami. Eksplozje przy granicy z Polską

Oprac.: Paulina Eliza Godlewska Ukraina - Rosja

Kijów i inne ukraińskie miasta były w nocy z czwartku na piątek ponownie celami rosyjskich ataków. Eksplozje odnotowano m.in. przy granicy z Polską - we Lwowie, a także w Chersoniu i Krzywym Rogu na południu i w Równym na zachodzie kraju. To już dziesiąta w maju noc rosyjskich ataków. Ukraińskie wojsko ocenia, że są one "bez precedensu pod względem ich intensywności, siły i zróżnicowania".

Zdjęcie To 10 noc ataków Rosjan na Ukrainę / SERGEI SUPINSKY/AFP/East News / East News