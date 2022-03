Ukraina - Rosja Ważny apel MON. Dotyczy publikacji zdjęć

"W związku z tym, że strona rosyjska nie przestrzega zawieszenia broni i kontynuuje ostrzały zarówno samego Mariupola, jak i jego okolic, dla zachowania bezpieczeństwa ewakuacja mieszkańców jest przełożona" - piszą władze.

Osoby, które zebrały się, by wziąć udział w ewakuacji, wezwano do rozejścia się i udania się do schronów. Na zdjęciach opublikowanych w internecie widać tłum ludzi czekających na opuszczenie miasta.

Wojna Rosja-Ukraina. Mariupol. Ewakuacja zawieszona

Trwają rozmowy ze stroną rosyjską o przestrzeganiu zawieszenia broni i zagwarantowaniu bezpiecznego korytarza humanitarnego - przekazała strona ukraińska. Wcześniej w sobotę obie strony przekazały, że wynegocjowano wstrzymanie ognia, które umożliwiłoby ewakuację ludności cywilnej z miasta.

Wcześniej szef władz obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko poinformował, że trwają walki w obwodzie zaporoskim Ukrainy, na trasie ewakuacji cywilów z Mariupola.

Z kolei wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk przekazała, że korzystając z zawieszenia broni w obwodzie donieckim, które ma służyć ewakuacji ludności, rosyjskie wojska posuwają się naprzód.

