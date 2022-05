"Przeprowadziliśmy kolejny etap ewakuacji ludzi z Mariupola i Azowstalu. Mogę powiedzieć, że udało nam się wywieźć blisko 500 cywilów" - napisał Andrij Jermak w piątek w Telegramie. Jak dodał, Ukraina robi wszystko, by uratować wszystkich cywilów i wojskowych.

Ewakuacja Mariupola. 500 osób uratowanych

"Dziękuję za pomoc ONZ" - dodał Jermak. Prezydencki urzędnik nie podał żadnych szczegółów. Nie uściślił także, kiedy doszło do ewakuacji.

W niemal całkowicie kontrolowanym przez Rosjan Mariupolu nad Morzem Azowskim wciąż pozostają cywile. Kilkaset - niektóre dane mówiły o ok. 200 - mieszkańców cywilnych ma się znajdować na terytorium szturmowanych i bombardowanych przez Rosjan zakładów metalurgicznych Azowstal. Jest to ostatni przyczółek ukraińskiej obrony w tym nadmorskim mieście, którego zdobycie już kilka razy ogłaszały władze rosyjskie.

Szturm na Azowstal. "Rosnące straty" Rosjan

Do kolejnej próby szturmu kompleksu, nazywanego też "ostatnią twierdzą Mariupola", odniosło się takę Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii. "Rosyjskie siły w Mariupolu już drugi dzień kontynuują atak lądowy na zakłady stalowe Azowstal, mimo rosyjskich twierdzeń, że będą dążyć jedynie do odcięcia dostępu do niej" - podano w komunikacie.

"Wznowione wysiłki Rosji w celu zdobycia Azowstalu i dokończenia przejęcia Mariupola są prawdopodobnie związane ze zbliżającymi się obchodami Dnia Zwycięstwa 9 maja i pragnieniem Putina odniesienia symbolicznego sukcesu na Ukrainie. Wysiłki te kosztują Rosję personel, sprzęt i amunicję. Podczas gdy ukraiński opór w Azowstalu trwa, straty rosyjskie będą nadal rosnąć i utrudniać plany operacyjne w południowym Donbasie" - dodano.