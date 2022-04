Ukraina - Rosja "Jaki człowiek się tak zachowuje?". Największe strachy Kijowa

Grupa dzieci ze Specjalistycznego Domu Dziecka w mieście Kamieńskie na Ukrainie przyjechała do polskiego Chełma pociągiem ewakuacyjnym. Stamtąd odjechali autobusem do Szwajcarii. Ostatniej nocy dotarli na miejsce - poinformowała na Instagramie Ołena Zełenska, żona prezydenta Ukrainy.

"Niektóre z tych dzieci zostały porzucone zaraz po urodzeniu lub pozostawione pod drzwiami szpitala. Niektóre pochodzą z rodzin patologicznych. Wszystkie są sierotami. Ponadto prawie wszystkie są w jakimś stopniu niepełnosprawne" - przekazała Zełenska.

Żona prezydenta Wołodymyra Zełenskiego wyraziła nadzieję, że wkrótce być może uda się ewakuować do Szwajcarii także wychowanków innych ukraińskich domów dziecka z terenów objętych walkami lub zagrożonych działaniami zbrojnymi. "Nie oddamy naszych dzieci wojnie" - dodała Zełenska.

Instagram Post

Specjalistyczny Dom Dziecka znajduje się w 230-tysięcznym mieście Kamieńskie w obwodzie dniepropietrowskim, 430 km na południowy wschód od Kijowa.

Ołena Zełenska: Nie przyzwyczajajcie się do wojny!

Pod koniec marca Zełenska apelowała w mediach społecznościowych do społeczności międzynarodowej, aby "nie przyzwyczajała się do wojny na Ukrainie.

"Każdy dzień na wojnie jest jak całe życie - oświadczyła Zełenska - Nasze dzieci są przyzwyczajone do zasypiania przy dźwiękach wybuchów. Ale proszę was: nie przyzwyczajajcie się do wojny! Bo w XXI wieku w Europie nie można przyzwyczaić się do widoku dzieci, które nie wiedzą, czy jutro będą żyły. Nie można przyzwyczaić się do masowych grobów, w które zamieniają się spokojne miasta. Wojna na Ukrainie to wojna na progu waszego domu. Pozostańcie po stronie pokoju i ludzkości. Wtedy zwycięstwo Ukrainy będzie waszym zwycięstwem!".